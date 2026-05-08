Sempio ha ucciso Chiara Poggi con crudeltà procura chiude indagini Difesa Stasi | Speranze crescono

La procura di Pavia ha concluso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. L’indagine si concentra sull’accusa di aver ucciso la giovane con modalità crudeli e motivi abietti. La difesa dell’indagato ha commentato che le speranze di un esito favorevole sono cresciute. La vicenda riguarda un omicidio che ha ricevuto molta attenzione mediatica nel corso degli anni.

(Adnkronos) – "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi". La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio che è accusato del delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, con le aggravanti della crudeltà e dai motivi abietti. Per l'omicidio, Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di reclusione. Nell'atto di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Delitto di Garlasco, la procura chiude le indagini. Per i pm “Sempio ha ucciso Chiara Poggi”Per la procura di Pavia non ci sono dubbi: sarebbe stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi.

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La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. È attesa nelle prossime ore la notifica dell'atto di conclusione dell'inchiest facebook

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