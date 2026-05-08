Sempio commentava davvero un podcast mentre veniva intercettato in auto | lo abbiamo ascoltato e qualcosa non torna
Durante un’indagine, è stato intercettato mentre ascoltava un podcast in auto. Abbiamo ascoltato le registrazioni e analizzato i dettagli dell’intercettazione. L’indagato per il delitto di Garlasco era a bordo del veicolo e l’audio registrato rivela cosa stava ascoltando in quel momento. La verifica delle conversazioni e dei suoni presenti fornisce elementi utili all’indagine.
Cosa stava ascoltando davvero Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, in auto? L’analisi condotta da Fanpage.it tra tv e podcast nel periodo dell’intercettazione durante il quale, secondo la procura, l’uomo si sarebbe tradito confessando l’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Andrea Sempio intercettato in auto, la difesa prova a smontare gli audio: «Commentava un podcast»I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel...
Garlasco, gli avvocati di Sempio minimizzano l'audio: "Sapeva di essere intercettato, commentava un podcast"I legali di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia fanno scudo sul loro assistito Andrea Sempio, dopo la notizia di intercettazioni audio...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Garlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio'; Delitto di Garlasco, intercettato Sempio: Chiara Poggi lo ha rifiutato; Andrea Sempio, legali al lavoro per smontare l'intercettazione: Commentava un podcast su di lui. E cercano l'audio della puntata; Il caso Garlasco preso sul serio - Appunti.
L'avvocato di Andrea Sempio: L'audio sul sangue? Commentava un verbale di StasiIl legale Liborio Cataliotti invita alla massima prudenza nel valutare i soliloqui del suo assistito. E sull'ultima intercettazione emersa sostiene: Si tratta di una deposizione di Stasi inframezza ... today.it
Nelle agende sequestrate a Sempio gli appunti sul delitto di Garlasco: Mamma in panico per la cosa di StasiSequestrate ad Andrea Sempio decine di agende e quaderni. Copiato anche il contenuto dei social e del suo Cloud: i pm di Pavia ipotizzano il movente sessuale ... fanpage.it
Garlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio' Notificato l'atto di conclusione dell'inchiesta al 38enne. La difesa lavora sull'audio: 'Commentava un podcast' Notizia ANSA @follower #garlasco #ChiaraPoggi #sempio - facebook.com facebook
La difesa al lavoro per smontare gli audio di Sempio: “Commentava un podcast” x.com