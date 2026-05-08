Seconda edizione di Indomita | tra gli ospiti Landini Colau e Ranucci

Sabato 9 maggio a Mestre si svolgerà la seconda edizione di Indomita, un ciclo di incontri promosso dalla Cgil di Venezia. L’evento prevede la partecipazione di figure pubbliche come Landini, Colau e Ranucci, e si propone come un momento di confronto sulla situazione politica e sociale attuale. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e si concentra su temi di interesse per i lavoratori e la comunità locale.

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Prenderà il via da Mestre, sabato 9 maggio, la seconda edizione di Indomita, ciclo di appuntamenti promosso dalla Cgil di Venezia come momento di dialogo e confronto aperto alla cittadinanza, per affrontare la fase politica e sociale attuale e approfondire temi rilevanti per lavoratori e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Piazzapulita: Manuel Agnelli, Massimo Gramellini e Maurizio Landini tra gli ospitiCorrado Formigli torna questa sera, giovedì 2 aprile, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk di approfondimento della prima serata di La7. On Air Festival 2026 a Palermo: Can Yaman tra gli ospiti della terza edizioneOn Air Festival torna a Palermo per la sua terza edizione, confermandosi come un importante spazio di incontro e riflessione dedicato al dialogo tra... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Scheda squadra Indomita Vigodarzere; Tabellino partita NSG vs Indomita Vigodarzere. Seconda edizione di Indomita: tra gli ospiti Landini, Colau e RanucciCiclo di appuntamenti promosso da Cgil Venezia tra città storica e Mestre. Sabato alle 17 incontro con il segretario generale del sindacato ... veneziatoday.it