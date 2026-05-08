Scurria | bonus fino a 25.000 euro e nuovi parcheggi per i negozi

È stato annunciato l’introduzione di un nuovo sistema di sosta veloce chiamato Kiss & Shop, che prevede bonus fino a 25.000 euro per alcuni negozi. Sono stati istituiti nuovi parcheggi dedicati e sono stati delineati i criteri per richiedere i voucher di rilancio. La misura mira a favorire l’attività commerciale locale e a facilitare l’accesso ai negozi attraverso questa modalità di sosta rapida.

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? Punti chiave Come funzionerà il nuovo sistema di sosta veloce Kiss & Shop?. Chi potrà richiedere i voucher per il rilancio fino a 25.000 euro?. Quali agevolazioni riceveranno i dipendenti dei negozi nelle zone ZTL?. Come verranno gestiti i locali sfitti per evitare lo spopolamento?.? In Breve Aiuti fissi da 3.000 euro o contributi variabili fino a 10.000 euro per attività.. Voucher di rilancio fino a 25.000 euro per imprese con maggiori investimenti previsti.. Le assessore Matilde Siracusano e Carlotta Previti hanno elaborato la strategia economica.. Due pass gratuiti per dipendenti o un permesso per imprese con singolo lavoratore.. Il candidato sindaco Marcello Scurria ha presentato il piano Saracinesche alzate, un programma che prevede contributi fino a 25.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scurria: bonus fino a 25.000 euro e nuovi parcheggi per i negozi Notizie correlate “Saracinesche alzate”: Scurria parte dal commercio, bonus fino a 25mila euro e parcheggi agevolati“Saracinesche alzate” sarà il primo atto della futura giunta guidata dal sindaco Marcello Scurria. Leggi anche: Bonus nuovi nati, domande al via: fino a 1.000 euro a famiglia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Saracinesche alzate: Scurria parte dal commercio, bonus fino a 25mila euro e parcheggi agevolati; Sostegno attività commerciali, Finocchiaro replica a Siracusano: Il commercio non si salva con annunci elettorali; Elezioni a Messina Scurria | La prima delibera sarà per il commercio Contributi fino a 25mila euro e sconti sui parcheggi blu. Elezioni a Messina, Scurria: La prima delibera sarà per il commercio. Contributi fino a 25mila euro e sconti sui parcheggi bluLa prima delibera di giunta dell’amministrazione del sindaco Marcello Scurria sarà dedicata al rilancio delle attività commerciali . E’ già pronto il ... gazzettadelsud.it ISEE fino a 35mila euro, tutti i bonus 2026 che si possono richiedereDall’Assegno unico al bonus nido, dai nuovi nati allo psicologo: ecco quali aiuti può ottenere chi ha un ISEE fino a 35mila euro ... panorama.it Villaggio UNRRA a Messina, Scurria: "cittadini in ginocchio a causa dei tir, con Basiluca 8 anni di propaganda" - facebook.com facebook