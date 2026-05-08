Durante la pausa estiva, alcune scuole superiori riceveranno finanziamenti per interventi di miglioramento. Sono previsti circa 2 milioni di euro destinati alla sicurezza e alla sostituzione degli arredi didattici. In particolare, 160 mila euro saranno utilizzati per rinnovo e miglioramento delle aule, mentre i fondi rimanenti serviranno a garantire interventi strutturali e di sicurezza negli edifici scolastici.

? Punti chiave Quali istituti riceveranno i primi interventi durante la pausa estiva?. Come verranno utilizzati i 160 mila euro per le aule?. Perché il Marconi deve affrontare spese urgenti per la sicurezza?. Quali strade verranno sistemate con i fondi della variazione di bilancio?.? In Breve 422 mila euro per manutenzione straordinaria sulla strada SR325.. 150 mila euro per riqualificazione spazi presso Sala Biagi e Palazzo Banci Buonamici.. 500 mila euro per imbiancatura Copernico e sicurezza antincendio istituto Marconi.. 160 mila euro per nuovi arredi e attrezzature didattiche in tutti gli istituti.. Il Consiglio provinciale ha approvato il 30 aprile la seconda variazione del bilancio di previsione 2026-2028, stanziano due milioni di euro per le scuole superiori del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole superiori: 2 milioni per sicurezza e nuovi arredi didattici

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