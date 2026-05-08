Scuola SÌ! Violenza NO! Voci esperienze e storie nella Giornata all’Isi Barga

All’ISI Barga si è svolta una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul rispetto e alla prevenzione della violenza nelle scuole. Durante l’evento sono state ascoltate testimonianze di studenti e insegnanti, e sono state condivise esperienze legate alla convivenza scolastica. L’iniziativa ha coinvolto l’intera comunità scolastica in un momento di riflessione su comportamenti positivi e sulla promozione di un ambiente più sicuro e inclusivo.

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Scuola SÌ! Violenza NO! – Voci, esperienze e storie. All’ISI Barga una giornata dedicata al rispetto, alla partecipazione e alla prevenzione della violenza scolastica. Sabato 16 maggio, dalle 10 alle 13, nella sede dell’ISI Barga in via dell’Acquedotto 18, si terrà questo evento che unirà un importante momento di riflessione sul tema della violenza in ambito scolastico ad un nuovo traguardo per il complesso scolastico: l’inaugurazione della nuova Aula Magna dell’Istituto realizzata dalla provincia di Lucca. "Anche con questo progetto – come spiega il dirigente dell’ISI, Germano Cipolletta - l’ISI Barga conferma il proprio ruolo di comunità educante attiva e impegnata nella formazione di cittadini consapevoli, solidali e responsabili.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Scuola SÌ! Violenza NO!". Voci, esperienze e storie nella Giornata all’Isi Barga Notizie correlate Leggi anche: "Primavera di Pace". L’Isi di Barga laboratorio per superare ogni conflitto Leggi anche: Le storie di Awed, Dose e Dadda. Al teatro Nuovo ’Esperienze D.M.’