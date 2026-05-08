Scuola e social Barbara Berlusconi | Un uso a tempo e controllato Aiutiamo docenti e genitori serve una legge

Barbara Berlusconi ha commentato la questione dell’uso dei social media tra studenti, sottolineando la necessità di un limite temporale e di un controllo. Ha evidenziato come sia fondamentale coinvolgere docenti e genitori per gestire meglio questa realtà, evidenziando anche l’importanza di una legge dedicata. La gestione dei dispositivi digitali in ambito familiare e scolastico resta una sfida che richiede interventi concreti e strutturati.

La gestione dei dispositivi digitali in famiglia e nelle aule rappresenta una sfida quotidiana complessa. In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, l'imprenditrice Barbara Berlusconi affronta a viso aperto il tema del rapporto tra adolescenti e piattaforme digitali, portando alla luce il disorientamento delle famiglie e le carenze dell'attuale sistema di istruzione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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