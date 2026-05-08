Scuola Don Milani allagata | si cercano sedi alternative per i bimbi

La scuola Don Milani è attualmente chiusa a causa di un allagamento che ha reso inagibili i locali. Le autorità stanno cercando sedi temporanee dove poter ospitare i bambini, ma ancora non è stato definito un nuovo spazio. Nel frattempo, il Comune ha approvato un finanziamento specifico per la zona di Falerii, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali sulle ragioni di questa scelta.

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? Domande chiave Dove verranno spostati i bambini dopo l'inagibilità dei locali?. Perché il Comune ha stanziato fondi per Falerii proprio ora?. Come si potrà garantire la continuità didattica senza una sede?. Chi risponderà della gestione delle priorità tra i vari cantieri?.? In Breve Comitato Cittadinanza Attiva e UsiCons Tuscia chiedono sedi alternative per i bambini.. Determinazione 56 del 4 maggio 2026 autorizza lavori per scuola a Falerii.. Oltre 100mila euro stanziati alla ditta Assisi Strade Srl per ampliamento scolastico.. Fango e acqua hanno invaso corridoio e servizi igienici di Pian della Cava.. L’allagamento della scuola dell’infanzia Don Milani a Pian della Cava ha reso i locali del quartiere totalmente inutilizzabili dopo le recenti precipitazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola Don Milani allagata: si cercano sedi alternative per i bimbi Notizie correlate Scuola Via Lanciano: ripartono le lezioni tra sedi alternativeGli studenti della scuola di Via Lanciano hanno ripreso oggi, giovedì 9 aprile, le lezioni in diverse sedi alternative per permettere il... Maltempo a Firenze: auto schiacciate da un pino e scuola Don Minzoni allagataFIRENZE – Vigili del fuoco del comando di Firenze a lavori tutta la notte per interventi legati al maltempo. Contenuti e approfondimenti Scuola ‘Don Milani’ di Forlimpopoli. Mattarella premierà la classe 5ª A: i bambini a fianco della disabilitàUn traguardo straordinario per Forlimpopoli: il prossimo 7 maggio, la classe 5ªA della scuola elementare Don Milani varcherà infatti i cancelli del Quirinale per ricevere dalle mani del Presidente ... ilrestodelcarlino.it Riapre la scuola Don MilaniIn via Cambray Digny c’erano 12 milioni e mezzo di buoni motivi per varcare col sorriso la soglia della Scuola Don Milani completamente rinnovata. Si è concluso l’intervento di riqualificazione che ha ... lanazione.it