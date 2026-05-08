Un nuovo comitato di genitori è stato costituito nelle ultime settimane con l’obiettivo di opporsi alle decisioni prese riguardo alla scuola locale. Il gruppo, chiamato Comitato Cittadino Rodari Socco, si è formato in risposta a una proposta di chiusura o ristrutturazione di una scuola nel quartiere. La decisione ha suscitato reazioni tra le famiglie, che hanno dato vita a iniziative di protesta e raccolta firme.

Il Comitato Cittadino Rodari Socco è nato da poche settimane, fondato da un gruppo di genitori per tutelare la scuola Gianni Rodari di Socco, di cui è stata annunciata l’imminente chiusura e il trasferimento dei bambini, e ha ora annunciato una " manifestazione pacifica contro la chiusura della scuola ", che si terrà sabato 16 maggio alle 10, davanti alla scuola. L’iniziativa, spiegano gli stessi promotori, nasce dalla volontà di cittadini e genitori, "che vogliono fermamente opporsi alla chiusura con progressivo svuotamento del plesso, e chiedono la formale attivazione della classe prima per l’anno scolastico 202627, nel rispetto della volontà delle famiglie espressa con le iscrizioni", rappresentando "una voce attiva e propositiva nel dialogo con le istituzioni locali".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola a rischio. I genitori si ribellano

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