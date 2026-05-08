Screening in caserma | l’impegno di Prevenzione Donna porta 33 ecografie gratuite alle soldatesse del 121esimo Reggimento

In una caserma del 121esimo Reggimento, è stato avviato uno screening sanitario rivolto alle soldatesse, grazie a un’iniziativa di Prevenzione Donna. L’operazione prevede la realizzazione di 33 ecografie gratuite, con il fine di offrire controlli di prevenzione specifici per le donne in servizio. L’attività si inserisce in un programma che combina la formazione militare con interventi dedicati alla salute delle militari.

Non solo addestramento e disciplina, ma una missione dedicata alla vita e alla cura di chi, ogni giorno, serve il Paese in divisa. Giovedì, la caserma Viali di Bologna, sede del 121esimo Reggimento Artiglieria Contraerei “Ravenna”, ha vissuto una giornata straordinaria trasformandosi in un vero e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Temi più discussi: Benevento, Asl e medici di famiglia insieme per rafforzare la prevenzione; LA PREVENZIONE. Screening mammografico a Caivano, Acerra e Giugliano esteso anche alle fasce di età 45-49 anni e 70-74; Alcli, l'Assemblea dei soci approva il bilancio. Novità e donazioni. Proietti: Lavoro di squadra.

Prevenzione ginecologica, al via il nuovo tour Dalla parte di noi donnePromosso dalla linea di cosmetici Meclon di Alfasigma, Dalla parte di Noi Donne, ha già erogato, dal 2024, oltre 2.000 visite in numerosi appuntamenti su tutto il territorio nazionale. osservatoriomalattierare.it

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