Screening gratuiti e sensibilizzazione sul Parkinson | boom di presenze a San Demetrio

Ieri, presso la parrocchia di San Demetrio a Salerno, si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul mal di Parkinson. L’evento ha visto un grande afflusso di persone interessate a sottoporsi a screening gratuiti e a ricevere informazioni da parte di specialisti. L’iniziativa si è svolta nel rispetto delle modalità previste e ha coinvolto diversi cittadini.

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Boom di presenze, ieri, presso i locali della Parrocchia di San Demetrio Martire di Salerno, per la giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla malattia di Parkinson, un’importante iniziativa rivolta alla cittadinanza con attività di screening e informazione specialistica.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate A Castelbuono boom di partecipazione agli open day dell'Asp: fatti oltre 400 screening gratuitiL’open day itinerante della prevenzione dell’Asp di Palermo fa tappa nel fine settimana a Lampedusa con un doppio appuntamento che unisce prevenzione... San Benedetto: screening gratuiti per under 45San Benedetto Val di Sambro è diventato ieri il fulcro di un’azione sanitaria concreta per la prevenzione del tumore al seno.