scoprire il ceppo e il santuario con cristina

Cristina ci porta alla scoperta del Ceppo e del Santuario, luoghi ricchi di storia e significato. Attraverso libri e documenti, si esplorano memorie che raccontano le vicende di una città. Questi testi funzionano come strumenti capaci di comunicare e di offrire una comprensione più profonda delle radici locali, permettendo di avvicinarsi alle storie che hanno plasmato il territorio.

Libri e documenti come "dispositivi vivi", in grado di parlarci, di spiegarci chi siamo, a partire dalle memorie che raccontano una città. È il senso che anima il ciclo "Storie, luoghi, persone-Il patrimonio documentale e librario pistoiese", quattro incontri da domani, sabato 9 maggio, organizzati dall’associazione culturale Storie, trame e narrazioni. La Sala Bigongiari della San Giorgio ospiterà i diversi momenti, sempre al mattino (dalle 10.30 alle 12), ciascuno dedicato a un tema specifico e accompagnato da una visita collegata a luoghi del territorio che avverranno in un secondo momento. I primi a essere raccontati saranno il Ceppo e...🔗 Leggi su Lanazione.it

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