Scoppia il caso Megan Gale tra operatori telefonici | cosa succede

Una controversia è scoppiata tra operatori telefonici a causa di uno spot pubblicitario. Iliad ha deciso di utilizzare come volto pubblicitario una nota modella, suscitando reazioni tra altri operatori del settore. La questione riguarda la campagna pubblicitaria e le eventuali implicazioni legali o commerciali legate alla scelta di questa testimonial. La vicenda sta attirando l’attenzione del pubblico e delle autorità di regolamentazione.

Tutta colpa di uno spot pubblicitario. La scelta di Iliad di avere come testimonial la celebre modella e attrice australiana Megan Gale, che in Italia abbiamo imparato a conoscere e apprezzare nei primi anni Duemila sempre per pubblicità telefoniche, ha suscitato la reazione di Fastweb+Vodafone che hanno inviato una lettera di diffida all’operatore concorrente chiedendo di rimuovere la pubblicità parlando di “effetti denigratori del marchio”. Quali sono le accuse. All’attenzione dell’Amministratore delegato di Iliad, Benedetto Levi, è arrivata una lettera in cui viene ricordato che la testimonial, Megan Gale, è il volto storico dell’ex Omnitel (poi diventata Vodafone) tra il 1999 e 2008.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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