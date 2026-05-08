Scoperto con i documenti falsi a piazzetta Nilo | in manette

Nella serata di mercoledì, la Polizia di Stato ha arrestato un 25enne con precedenti per utilizzo, detenzione e produzione di documenti falsi. L’arresto è avvenuto a piazzetta Nilo, dove gli agenti hanno trovato il giovane in possesso di documenti contraffatti validi per l’espatrio. L’individuo è stato portato in commissariato, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella serata di mercoledì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne, con precedenti di polizia, per uso, detenzione e fabbricazione di documento falso valido per l’espatrio. Lo stesso è stato anche denunciato per ricettazione.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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