Scontro tra moto sul rettilineo | due giovani finiscono in ospedale

Due giovani sono rimasti feriti dopo uno scontro tra moto avvenuto lungo un rettilineo cittadino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato le persone in ospedale per le cure del caso. L’incidente si aggiunge a un’altra collisione verificatasi questa mattina nel centro storico, quando un uomo è stato investito da un furgone. La polizia sta eseguendo i rilievi per chiarire le cause degli eventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ancora un incidente in città, dopo quello avvenuto questa mattina in centro storico con un uomo investito da un furgone. In questo caso di tratta invece di uno scontro fra due moto avvenuto in via 56 Martiri, a Ponte Nuovo.Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp: iscriviti al canaleQui, nel.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro tra due auto nella notte: sei giovani finiscono in ospedale Leggi anche: Scontro fra auto e moto all'incrocio in città: due ragazzi finiscono in ospedale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Drammatico incidente nel Milanese, scontro tra una moto e una bici: un morto e un ferito grave; Scontro tra moto e bici nel Milanese: morto un 66enne, grave un 74enne; Incidente sull’A14 tra auto e moto: motociclista grave, tratto riaperto dopo oltre un’ora; Scontro tra un'auto e una moto: feriti due giovani. Scontro tra moto e auto sul Grande Raccordo Anulare: la vittima è il 40enne Tiziano TrifelliTiziano Trifelli è il ragazzo morto ieri in un incidente sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo per Tuscolana ... fanpage.it Riposto, scontro frontale tra una moto ed un’auto in via Marco PoloGrave incidente stradale questa sera, giovedì, intorno alle 20 a Riposto. Una moto, una Honda CBR, alla cui guida vi era un uomo, si è scontrata frontalmente, lungo via Marco Polo, tra Torre Archirafi ... gazzettinonline.it Hantavirus come il Covid, il dibattito infiamma il web: scontro Bassetti-Parisi - facebook.com facebook Mattinata di incidenti: operaia ferita a Busseto e scontro tra auto a Parola x.com