Un incidente tra tre motociclette si è verificato a Paulilatino, portando all’apertura di nuove indagini dopo che la procura ha respinto la richiesta di archiviazione. Le autorità stanno esaminando le cause dello scontro e i rilievi tecnici effettuati sui mezzi, che risultano in contrasto con la versione fornita da uno dei sopravvissuti. Restano da chiarire le responsabilità e la dinamica precisa dell’incidente.

? Domande chiave Chi ha causato davvero l'impatto tra le tre moto?. Perché i rilievi tecnici contraddicono la versione del sopravvissuto?. Quale ruolo ha avuto l'auto scura descritta da Ivano Saba?. Come spiegheranno i nuovi accertamenti il contrasto tra perizie e testimonianze?.? In Breve Nuovi accertamenti tecnici per sei mesi su Paulilatino e Ula Tirso.. Sopravvissuto Ivano Saba indica un'auto scura contro i rilievi sulle moto.. Vittime dello scontro del 6 luglio 2024 Mario Sedda, Giovanni Melis e Roberto Daga.. Perizia tecnica attribuisce l'invasione di corsia alla moto di Giovanni Melis.. La giudice Federica Fulgheri ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura di Oristano sul tragico scontro avvenuto il 6 luglio 2024 tra tre motociclisti sulla provinciale 11 verso Ula Tirso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra moto a Paulilatino: no all’archiviazione, nuovi indagini

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