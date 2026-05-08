Sciopero scuola a Roma l’8 maggio | studenti e docenti in piazza contro la riforma degli Istituti tecnici

Venerdì 8 maggio, studenti, docenti e personale Ata parteciperanno a una manifestazione a Roma per protestare contro la riforma degli istituti tecnici e professionali proposta dal ministro dell’istruzione. La giornata di mobilitazione si svolge nel contesto di un'azione collettiva nel settore scolastico, con l’obiettivo di esprimere il dissenso rispetto alle modifiche in atto nel sistema formativo. La protesta coinvolgerà diverse categorie di operatori scolastici.

Nuova giornata di mobilitazione nel mondo della scuola. Venerdì 8 maggio, studenti, docenti e personale Ata scenderanno in piazza a Roma per protestare contro la riforma degli istituti tecnici e professionali proposta dal ministro Giuseppe Valditara. La manifestazione romana è in programma alle ore 10 in piazza Santi Apostoli, dove sono attesi cortei, interventi e presìdi organizzati da sigle sindacali e associazioni studentesche. Al centro della protesta c’è il modello “4+2” previsto dalla riforma: quattro anni di scuola superiore seguiti da due anni negli ITS Academy. Secondo i promotori dello sciopero, il nuovo sistema comporterebbe una riduzione delle ore di didattica e un progressivo ridimensionamento della formazione scolastica pubblica.🔗 Leggi su Funweek.it

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