Il prossimo 20 maggio si terrà uno sciopero nelle aziende del gruppo Kering in Italia, proclamato dai sindacati nazionali. La mobilitazione coinvolge tutte le aziende del gruppo e mira a evidenziare le richieste dei lavoratori. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti sindacali, senza indicare ulteriori motivazioni o dettagli sulle questioni che hanno portato alla proclamazione.

Il 20 maggio ci sarà uno sciopero in Kering, proclamato dai sindacati italiani di tutte le aziende del gruppo. A partire dagli uffici e di una parte significativa della propria produzione, i sindacati hanno deciso di denunciare la mancanza di chiarezza sulla strategia del gruppo. Sciopero Kering, sindacati italiani in rivolta nel gruppo del lusso. Già il mese scorso il CEO Luca De Meo aveva presentato un piano strategico, affermando di voler più che raddoppiare i margini del gruppo. Tra gli obiettivi anche razionalizzare e migliorare la rete di negozi del gruppo, oltre a sviluppare l’attività nella gioielleria. Ma i sindacati lamentano la mancanza di direttive.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sciopero per i sindacati italiani di Kering: ecco perché

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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