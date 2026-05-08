Sciopero degli istituti tecnici presidio della Cgil all' Ufficio scolastico regionale

Il 7 maggio si è svolto uno sciopero nazionale degli istituti tecnici, con una manifestazione di protesta promossa dalla Flc Cgil Veneto davanti all’Ufficio scolastico regionale in via Forte Marghera 191. La giornata ha visto la presenza di rappresentanti sindacali e studenti che hanno partecipato al presidio per esprimere il proprio dissenso rispetto alla riforma proposta dal governo. La protesta si è svolta in un clima di tensione e mobilitazione.

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Ieri 7 maggio, in occasione dello sciopero nazionale degli istituti tecnici contro la riforma promossa dal governo, la Flc Cgil Veneto ha organizzato un presidio davanti all’Ufficio scolastico regionale, in via Forte Marghera 191.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayHanno.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Istituti tecnici, giovedì 7 maggio sit in della Flc Cgil Palermo davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionaleIn occasione dello sciopero nazionale del 7 maggio indetto dalla Flc Cgil contro la riforma degli istituti tecnici, la Flc Cgil Palermo terrà un sit... Riforma degli istituti tecnici, sciopero della Cgil a Ravenna anche una manifestazione in piazzaLa Flc Cgil di Ravenna organizza, in occasione dello sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì, rivolto al personale docente, Ata e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio: fermiamo una riforma che taglia ore e futuro; La scuola in sciopero contro la riforma degli istituti tecnici; Sciopero scuola, protesta contro la riforma degli istituti tecnici: corteo a Milano; Studenti e sindacati in piazza contro la riforma degli istituti tecnici: L’istruzione subordinata alle esigenze delle imprese. Sciopero scuola a Roma l’8 maggio: studenti e docenti in piazza contro la riforma degli Istituti tecniciNuova giornata di mobilitazione nel mondo della scuola. Venerdì 8 maggio, studenti, docenti e personale Ata scenderanno in piazza a Roma per protestare ... funweek.it Studenti e sindacati in piazza contro la riforma degli istituti tecnici: L’istruzione subordinata alle esigenze delle impreseStudenti e docenti in piazza da nord a sud contro il piano Valditara: meno ore di umanistica e alternanza a 15 anni. ilfattoquotidiano.it Sciopero nazionale della scuola: presidio a Catania in piazza Stesicoro contro riforme scolastiche, precariato e tagli al settore istruzione. https://www.freepressonline.it/2026/05/07/manifestazione-per-gaza-in-piazza-stesicoro/ #Catania #Scuola #Sciopero #Si - facebook.com facebook Kering, aziende in sciopero il 20 maggio, manifestazione nazionale a Firenze x.com