Schianto tra auto e moto | 20enne trasferito in ospedale

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato questa mattina alle 8.20 lungo via per Dolzago, a Oggiono. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per un giovane di 20 anni, che è stato trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Nessuna informazione è stata rilasciata sulle eventuali cause o sulle condizioni dei coinvolti.

Schianto tra auto e moto a Oggiono con un ventenne soccorso. L'incidente stradale è avvenuto alle 8.20 di questa mattina, venerdì 8 maggio, lungo via per Dolzago. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro che ha visto coinvolte una vettura e una due ruote. L'allarme è scattato.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Terrorists kidnap a female exec—unaware her boyfriends are two ops legends!

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