Un incidente si è verificato questa mattina sulla Statale 12, coinvolgendo un’auto ibrida e un camion. La vettura ha urtato il mezzo pesante, provocando il ferimento di un giovane di 25 anni, trasportato in ospedale. La dinamica esatta dell’impatto e le condizioni cliniche del ferito sono ancora in fase di valutazione da parte delle forze dell’ordine e del personale sanitario.

? Punti chiave Come è avvenuta la collisione tra l'auto ibrida e il camion?. Quali sono le reali condizioni cliniche del giovane ferito?. Perché l'incidente ha causato un blocco sulla viabilità regionale?. Chi dovrà rispondere della dinamica dello scontro al chilometro 357?.? In Breve Scontro avvenuto venerdì 8 maggio alle ore 5:00 al chilometro 357.. Vigili del fuoco di Volano impegnati per due ore nella messa in sicurezza.. Codice giallo per il venticinquenne trasportato d'urgenza in pronto soccorso.. Incidente sulla Statale 12 ha rallentato il traffico tra Trentino e Alto Adige.. Un violento impatto tra un autocarro e un’auto ibrida ha scosso la Statale 12 del Brennero verso le 5 del mattino di questo venerdì 8 maggio, nel tratto che interessa la zona di Volano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schianto sulla Statale 12: 25enne in ospedale dopo l’impatto col camion

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