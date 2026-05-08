Schianto sulla Romea | 68enne ferito trasportato in ospedale

Oggi, alle 16, si è verificato un incidente lungo la strada Romea nella frazione di Conche di Codevigo, in provincia di Padova. Un uomo di 68 anni è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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Ancora un incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. E' successo oggi 8 maggio alle 16 lungo la Romea all'altezza della frazione di Conche di Codevigo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale si sono scontrati un furgone Fiat Ducato con al volante F.C. di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Investito in bici sulla strada provinciale: 68enne trasportato in ospedaleInvestito mentre percorre in bicicletta la strada provinciale Lanciano-Fossacesai. Conducente di tir ferito da sparo sulla Sava-Francavilla Fontana Il 22enne è stato trasportato all'ospedaleUn uomo di 22 anni è stato ferito da un proiettile mentre, guidando un tir, stava percorrendo la strada di collegamento tra Sava e Francavilla...