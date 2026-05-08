Schianto pauroso Si ribalta un’auto tamponata dal tir

Un incidente grave si è verificato ieri intorno alle 13 sui viali della circonvallazione, con un’auto che si è ribaltata dopo essere stata tamponata da un tir. L’incidente si è verificato alla rotatoria davanti a Porta Elisa, causando un lungo blocco del traffico e momenti di apprensione tra gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di recupero e assistenza.

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Momenti di paura e traffico per lungo tempo nel caos ieri intorno alle 13 sui viali della circonvallazione per un pauroso incidente stradale verificatosi alla rotatoria davanti a Porta Elisa. Una Fiat Panda è stata tamponata violentemente da un Tir sulla rotatoria e si è ribaltata finendo per arrestare la propria corsa su una fiancata. Sul momento si è temuto il peggio per il conducente della vettura che è rimasto per qualche tempo intrappolato all’interno nella Panda. Alcuni automobilisti che hanno assistito alla drammatica scena hanno subito allertato i soccorsi e la centrale del 118 ha inviato due ambulanze sul posto. Il conducente della vettura comunque era cosciente quando è uscito dall’abitacolo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto pauroso. Si ribalta un’auto tamponata dal tir Scontro tra furgone ed auto in A1, morti 3 operai Notizie correlate Pauroso incidente in galleria, auto si ribalta: 3 persone feriteFirenze, 9 marzo 2026 – Incidente fra 3 auto all’interno della galleria “Poggio Secco” nel by pass del Galluzzo sulla strada statale 741 dove sono... Pauroso incidente all'isola ecologia: auto si ribalta, uomo estratto dalle lamiereUna dinamica impressionante e un boato fortissimo, seguiti dalle lunghe operazioni di soccorso per liberare il ferito dall’abitacolo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Schianto pauroso. Si ribalta un’auto tamponata dal tir; Pauroso incidente, il furgone si ribalta e precipita in una scarpata: vigili del fuoco in azione; Pauroso incidente a Castelfranco: auto si ribalta, ferito un cinquantenne; Pauroso incidente all'isola ecologia: auto si ribalta, uomo estratto dalle lamiere - BresciaToday. Schianto pauroso. Si ribalta un’auto tamponata dal tirEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Violento schianto fra due macchine, un mezzo finisce contro le rocce e si ribalta: momenti di paura, grossi disagi per il trafficoVIGOLO BASELGA. Momenti di paura nelle primissime ore di questa mattina lungo la statale 45 bis Gardesana occidentale in prossimità della curva delle Arance in direzione di Vezzano a causa di un inc ... ildolomiti.it CiaoComo Live - E' Roberto Fasana la vittima dello schianto di ieri sulla Regina a Laglio: non ha avuto scampo dopo un volo pauroso Uno scontro violento ed un volo pauroso. I primi soccorritori lo hanno trovato in arresto cardiaco ai lati della Regina nel t facebook