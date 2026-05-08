Scatta la Busto di Sera | Non sarà solo una corsa

Da ilgiorno.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si svolge la Busto di Sera, un evento che coinvolge la comunità locale. L’edizione di quest’anno prevede, oltre alla corsa, un momento speciale: un giro di pista d’onore riservato alle persone con disabilità. La manifestazione si propone di essere più di una gara, puntando sulla partecipazione di tutti e su un messaggio di inclusione. La pista sarà aperta anche a chi desidera prendere parte alla festa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non sarà solo una corsa, ma una festa di comunità dove nessuno resta indietro. Questa sera torna la Busto di Sera, e quest’anno il cuore dell’evento batterà ancora più forte grazie a un gesto simbolico ma potente: un giro di pista d’onore dedicato alle persone con disabilità. Al Campo sportivo comunale Roberto Battaglia, accanto a runner, famiglie e appassionati, ci saranno anche i ragazzi seguiti da realtà come la Rsd Padre Crespi di Legnano, il Sitting Volley della Vomien e il centro Il Seme di Busto Garolfo. Per loro non solo iscrizione gratuita, ma soprattutto uno spazio reale di partecipazione: ognuno percorrerà il tratto che potrà, con la certezza di vivere un momento pensato per includere, non per escludere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scatta la busto di sera non sar224 solo una corsa
© Ilgiorno.it - Scatta la Busto di Sera: "Non sarà solo una corsa"

Notizie correlate

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida: scatta la corsa alla CieDal 3 agosto 2026 la storica carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata come documento di riconoscimento, né per viaggiare all’estero,...

Leggi anche: La Busto di Sera cresce ancora. La manifestazione podistica passa da 8 a 10 chilometri

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Scatta la Busto di Sera: Non sarà solo una corsa; Busto di Sera cresce: nel 2026 la gara passa da 8 a 10 km; Antico sarcofago romano usato come fioriera nel giardino di casa: 72enne indagato; Rissa con spray e bastoni fuori dal bar: scatta la chiusura per 15 giorni.

busto di sera scatta la busto diScatta la Busto di Sera: Non sarà solo una corsaBusto Garolfo, la manifestazione avrà un gesto simbolico e potente. Al Campo Battaglia giro di pista d’onore dedicato alle persone con disabilità. ilgiorno.it

busto di sera scatta la busto diGiro di pista d’onore per i portatori di handicap alla Busto di sera dell’8 maggioa Busto di Sera torna venerdì 8 maggio 2026 al Campo Sportivo Comunale Roberto Battaglia di via Correggio. Sarano presenti RSD Padre Crespi di Legnano, il Sitting Volley della Vomien SS Martiri di ... legnanonews.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.