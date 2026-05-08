Questa sera si svolge la Busto di Sera, un evento che coinvolge la comunità locale. L’edizione di quest’anno prevede, oltre alla corsa, un momento speciale: un giro di pista d’onore riservato alle persone con disabilità. La manifestazione si propone di essere più di una gara, puntando sulla partecipazione di tutti e su un messaggio di inclusione. La pista sarà aperta anche a chi desidera prendere parte alla festa.

Non sarà solo una corsa, ma una festa di comunità dove nessuno resta indietro. Questa sera torna la Busto di Sera, e quest’anno il cuore dell’evento batterà ancora più forte grazie a un gesto simbolico ma potente: un giro di pista d’onore dedicato alle persone con disabilità. Al Campo sportivo comunale Roberto Battaglia, accanto a runner, famiglie e appassionati, ci saranno anche i ragazzi seguiti da realtà come la Rsd Padre Crespi di Legnano, il Sitting Volley della Vomien e il centro Il Seme di Busto Garolfo. Per loro non solo iscrizione gratuita, ma soprattutto uno spazio reale di partecipazione: ognuno percorrerà il tratto che potrà, con la certezza di vivere un momento pensato per includere, non per escludere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scatta la Busto di Sera: "Non sarà solo una corsa"

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