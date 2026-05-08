Nella giornata di oggi circola un’indiscrezione di mercato che riguarda un possibile scambio tra Juventus e Roma, con il centrocampista Koopmeiners coinvolto. Le due società stanno valutando un’operazione che potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato estivo. Al momento non ci sono conferme ufficiali e le trattative sono ancora in fase preliminare. I dettagli dell’accordo non sono stati resi noti.

Bianconeri e giallorossi pensando a un clamoroso affare in vista della prossima estate: ecco l’indiscrezione di mercato. Juve-Roma in campo e anche sul mercato. Oltre a contendersi il quarto posto che significa qualificazione alla prossima edizione della Champions League, bianconeri e giallorossi potrebbero rendersi protagonisti di una clamorosa operazione al termine della stagione in corso: uno scambio che metterebbe tutti d’accordo, ma facciamo chiarezza. Da qui a giugno tutto può ancora succedere e le sorprese sono dietro l’angolo, ma occhio a questa clamorosa suggestione che riguarda ancora una volta Juve e Roma. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Il sito Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Scambio assurdo tra Juventus e Roma: coinvolto Koopmeiners

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