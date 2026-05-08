Savona-Vado via il blocco | riaperto il cavalcavia Ferraris

Dopo settimane di chiusura, il cavalcavia Ferraris tra Savona e Vado è stato riaperto al traffico. La decisione di rimuovere il blocco si è accompagnata alla conclusione dei lavori di ripristino. Restano però alcuni punti interrogativi sulla gestione del cantiere di Zinola e sull'impatto che avrà sulla viabilità locale nei prossimi giorni. La Provincia ha scelto di occuparsi direttamente di questa opera comunale, suscitando alcune domande sulla gestione complessiva.

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? Domande chiave Come influirà il cantiere di Zinola sulla viabilità dopo la riapertura?. Perché la Provincia ha deciso di gestire un'opera comunale?. Quando si prevede il completamento definitivo di tutti i lavori?. Quali criticità strutturali hanno reso necessario l'intervento sui giunti?.? In Breve Intervento sui giunti gestito dalla Provincia secondo accordo decennale del 2008.. Pianificazione aggiornata nel 2018 con nuova revisione condivisa con la Regione.. Cantieri ANAS sul ponte di Zinola complicano la viabilità tra Savona e Vado.. Obiettivo completamento opere previsto entro l'inizio di giugno per mitigare i flussi.. La viabilità sulla superstrada Savona-Vado ha subito un importante sblocco nella serata di giovedì, dopo la conclusione degli interventi tecnici sul cavalcavia Ferraris in direzione Savona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona-Vado, via il blocco: riaperto il cavalcavia Ferraris Notizie correlate Leggi anche: Savona, furti di carburante a Vado Ligure: sequestrati oltre 3.700 litri Stretto di Hormuz riaperto dall'Iran fa crollare il prezzo del petrolio, ma il blocco di Trump resta in vigoreLo Stretto di Hormuz riapre al traffico marittimo: l’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi, che ha collegato la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Superstrada Savona-Vado, conclusi gli interventi sul cavalcavia Ferraris: strada riaperta al traffico; Ponte in demolizione, superstrada ko: inizia il calvario tra Savona e Vado; Al via i lavori straordinari sul ponte dell’Aurelia che collega Savona a Vado Ligure; Vado Ligure conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini. Cantieri Savona-Vado, rischio caos. Lavori da fare, limiteremo i disagiSi apre un nuovo fronte sull’Aurelia. La Provincia: Restyling necessario, in settimana i sopralluoghi Savona - Potrebbero partire già dalla prossima settimana i lavori di restyling del ponte sull'Au ... ilsecoloxix.it Lavori del ponte sull’Aurelia tra Savona e Vado: da oggi semaforo e senso unico alternatoLavori del ponte sull’Aurelia tra Savona e Vado: da oggi semaforo e senso unico alternato ... msn.com È entrato in funzione da oggi il semaforo che disciplina il traffico a senso unico alternato sul ponte del torrente Quiliano, a Zinola, lungo la via Aurelia tra Savona e Vado Ligure - facebook.com facebook