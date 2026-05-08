Sassari | luce Tiffany contro il tumore ovarico per la prevenzione

A Sassari, un'illuminazione ispirata alla luce Tiffany è stata adottata per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore ovarico. L'iniziativa coinvolge 66 comuni dell'area metropolitana, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza tra la popolazione locale. La scelta del colore e il coinvolgimento dei diversi territori sono stati decisi in collaborazione tra enti locali e associazioni di volontariato.

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? Punti chiave Come può un colore cambiare la prevenzione nei piccoli borghi?. Chi ha proposto di coinvolgere i 66 comuni dell'area metropolitana?. Perché la diagnosi precoce è l'unica arma contro il silenzio?. Quali sono i sintomi che le donne non devono ignorare?.? In Breve L'iniziativa coinvolge i 66 comuni dell'area metropolitana di Sassari.. Maria Teresa Cafasso guida l'associazione ALTo per la sensibilizzazione.. Il sindaco metropolitano Giuseppe Mascia sostiene ufficialmente il progetto.. L'evento si terrà l'8 maggio 2026 presso il palazzo cittadino.. Domani, 8 maggio 2026, il palazzo della Città Metropolitana di Sassari si accenderà di un verde Tiffany per sensibilizzare la popolazione sul tema del tumore ovarico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari: luce Tiffany contro il tumore ovarico per la prevenzione Notizie correlate "Mi illumino di tiffany": 30 monumenti si accendono contro il tumore ovaricoAGI - Un colore, il verde Tiffany, e le luci per accendere l'attenzione e ricordare la Giornata Mondiale del tumore ovarico. Forlì, peonie in piazza contro il tumore ovarico: la sfida di Loto? Cosa scoprirai Perché il 60% delle diagnosi avviene quando è troppo tardi? Come possono le peonie aiutare le donne colpite in Emilia-Romagna? Dove... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Da piazza d’Italia a Palazzo Ducale: Sassari si accende di verde Tiffany per una causa speciale; Sassari si tinge di verde Tiffany per la lotta al tumore ovarico - L'Unione Sarda.it; Il palazzo della Città Metropolitana di Sassari si accende di Tiffany; Luci Tiffany sui monumenti italiani per la Giornata del Tumore Ovarico. Mi illumino di Tiffany: 30 monumenti si accendono contro il tumore ovaricoAGI - Un colore, il verde Tiffany, e le luci per accendere l'attenzione e ricordare la Giornata Mondiale del tumore ovarico. L'8 maggio saranno più di trenta i monumenti, i palazzi istituzionali e i l ... msn.com Sassari si tinge di verde Tiffany per la lotta al tumore ovaricoL’iniziativa, promossa dall’associazione Alto punta a accendere i riflettori su una patologia silenziosa che colpisce migliaia di donne ogni anno ... unionesarda.it Sassari, alla scoperta dei barbagianni che vivono vicino al lago di Baratz x.com A #Sassari il confronto tra istituzioni, ricerca e terzo settore. Roberto Pili: "La disabilità non è più una questione marginale" - facebook.com facebook