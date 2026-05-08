Nella cintura intorno a Sassari, alcuni borghi mostrano un’età media più bassa rispetto ad altri comuni della zona. Sono stati analizzati i dati demografici per capire quali località riescono a trattenere i giovani e quali, invece, presentano un’età media più alta. La differenza tra i vari paesi si riflette anche sui tassi di invecchiamento e sulla composizione della popolazione residente.

? Domande chiave Perché i borghi vicino a Sassari riescono a trattenere i giovani?. Quali comuni della cintura sassarese hanno l'età media più bassa?. Come fanno i piccoli centri a contrastare lo spopolamento regionale?. Perché le località turistiche come Stintino invecchiano più velocemente?.? In Breve Tissi registra l'età media più bassa con 45,57 anni seguita da Muros con 46,01.. Muros e Cargeghe mantengono medie anagrafiche tra i 46 e i 46,34 anni.. Usini e Olmedo presentano età medie rispettivamente di 46,69 e 46,74 anni.. Stintino registra l'età media più alta dell'area con 51,02 anni contro i 50,28 di Alghero.. I dati ufficiali del 2024 mostrano che il Nord-Ovest della Sardegna resiste alla crisi demografica con un’età media di 48,34 anni, contro i 50,45 dell’intera isola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari e i suoi borghi: il segreto dei comuni che frenano l’invecchiamento

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