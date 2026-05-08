Sassano cittadino dà in escandescenze e sfonda le vetrate dell' Ufficio Tecnico

Nella tarda mattinata di oggi, nella sede del Comune di Sassano, un cittadino ha perso il controllo, iniziando a inveire contro il personale e danneggiando le vetrate dell’Ufficio Tecnico. L’episodio si è verificato intorno alle 13:00, creando momenti di tensione all’interno dell’edificio comunale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione.

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Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi nella sede del Comune di Sassano. Intorno alle ore 13:00, un cittadino ha dato in escandescenze all'interno del municipio, aggredendo verbalmente il personale presente e scagliandosi contro le strutture dell'edificio. Le vetrate delle porte.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Dà in escandescenze fuori dall'ospedale compiendo vandalismi, intervengono le forze dell'ordineSono ancora da chiarire i contorni dell'episodio violento avvenuto questa notte all'esterno dell’ospedale Manzoni di Lecco. Dà in escandescenze nel parcheggio dell'ospedale: poliziotti evitano il peggio, arrestatoBRINDISI - Si sono vissuti momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 aprile, nel parcheggio esterno dell'ospedale Perrino di Brindisi...