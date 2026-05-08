In Sardegna, è iniziata la riforma della formazione professionale, con l'abbandono della legge del 1979. La nuova normativa introdurrà requisiti aggiornati per le agenzie di formazione e prevede l'adozione di micro-credenziali come parte del nuovo modello regionale. Questi cambiamenti mirano a modificare il sistema attuale, con specifiche modalità di riconoscimento e qualificazione delle competenze. La riforma interessa tutte le realtà coinvolte nel settore della formazione nella regione.

? Domande chiave Come cambieranno i requisiti per le agenzie di formazione in Sardegna?. Cosa sono le micro-credenziali previste dal nuovo modello regionale?. Chi potrà beneficiare del riconoscimento delle competenze non formali?. Come influirà la riforma sulla disoccupazione giovanile e dei lavoratori?.? In Breve Abroga la legge regionale 47 del 1979 per aggiornare il sistema formativo.. L'assessora Manca introduce micro-credenziali e certificazioni per le sfide del 2026.. Nuovi accreditamenti rigorosi per agenzie formative basati su requisiti strutturali e professionali.. Il provvedimento deve ora affrontare l'iter legislativo presso il Consiglio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna: via alla riforma della formazione, addio alla legge del 1979

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