Sardegna sbloccata la vendita dei bovini | via il blocco sanitario

In Sardegna è stato revocato il blocco sanitario sulla vendita dei bovini, consentendo di riprendere le operazioni di mercato. Le autorità hanno eliminato le restrizioni nelle aree considerate libere, mentre nelle zone di sorveglianza vengono mantenute alcune limitazioni. La distinzione tra le diverse zone si basa su criteri sanitari e sulla presenza di eventuali focolai di malattie. Restano in vigore controlli e monitoraggi per garantire la tutela della salute animale.

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? Domande chiave Come cambieranno le regole per le aziende nelle zone di sorveglianza?. Quali sono i criteri per distinguere le aree libere dai focolai?. Perché la distinzione tra zone evita il collasso del PIL regionale?. Chi gestirà il monitoraggio dei 50 chilometri attorno ai focolai attivi?.? In Breve Battista Cualbu e Luca Saba hanno coordinato i dialoghi con il Commissario Filippini.. Restrizioni attive solo in aree con raggio di 50 chilometri dai focolai.. La misura permette l'invio dei vitelli verso i centri di ingrasso del Nord Italia.. Il blocco sanitario era causato da Dermatite Nodulare Bovina e Blue Tongue.. A Cagliari, durante l’Assemblea regionale di Coldiretti Sardegna, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha confermato lo sblocco delle movimentazioni dei bovini verso l’esterno dell’Isola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, sbloccata la vendita dei bovini: via il blocco sanitario Notizie correlate Sardegna, Coldiretti chiede il blocco dei movimenti nelle zone sane? Cosa scoprirai Come influenzerà la distinzione tra zone sane e infette il mercato? Quali conseguenze economiche subiranno gli allevatori che hanno... La scuola va in demolizione e il Comune mette in vendita i mattoni: il ricavato per il sistema sanitario localeIl Comune di Mondovì ha avviato le procedure per la distribuzione di mille componenti edili provenienti dal cantiere dell'Istituto Baruffi.