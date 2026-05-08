Sardegna disabilità grave al 7,7% | emerge il divario con l’Italia

In Sardegna, il 7,7% della popolazione adulta vive con disabilità grave, un valore superiore alla media nazionale. Questa condizione incide sulla situazione economica di molte famiglie, contribuendo ad aumentare i livelli di povertà nell’isola. I dati evidenziano un divario rispetto alle altre regioni italiane, sollevando questioni sulla distribuzione delle risorse e sui servizi di assistenza disponibili. La disparità tra Sardegna e resto del paese si concentra anche in ambiti socio-economici e sanitari.

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? Punti chiave Perché il tasso di disabilità in Sardegna supera quello nazionale?. Come influisce la disabilità sulla povertà delle famiglie nell'Isola?. Quali sono le barriere che bloccano l'occupazione dei disabili sardi?. Come può la medicina di prossimità risolvere l'emergenza sociale?.? In Breve Il 42,1% dei disabili gravi in Sardegna vive in condizione di vulnerabilità economica.. Tasso di occupazione per i disabili all'8,6%, valore inferiore alla metà del Nord Italia.. Disabilità grave al 27,3% tra la popolazione sarda con età superiore ai 75 anni.. Donatella Petretto e Bachisio Zolo partecipano al dibattito presso la Fondazione di Sardegna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, disabilità grave al 7,7%: emerge il divario con l’Italia Notizie correlate Tumore al seno: Sorgia denuncia il divario diagnostico in Sardegna? Cosa sapere Sorgia denuncia divario diagnostico per pazienti oncologiche tra Sassari e Sud Sardegna. Umbria, l’indice di vecchiaia schizza al 247: il divario con l’Italia? Cosa scoprirai Quali comuni umbri rischiano lo spopolamento totale a causa dell'invecchiamento? Come influisce la popolazione straniera sul... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Disabilità in Sardegna, il rapporto lancia l’allarme: È una questione strutturale; La Sardegna ha il primato della fragilità; Teatro sociale: rafforzare le autonomie quotidiane senza paura di sbagliare. Ierfop, nell'Isola incidenza disabilità grave al 7% oltre media italianaLa Sardegna è la regione italiana con la più alta incidenza di disabilità grave: 7,7%, contro una media nazionale del 5%. Oltre 120mila persone sull'Isola convivono con limitazioni funzionali gravi, t ... ansa.it Disabilità, al via la terza fase della riforma. Todde: La Sardegna pronta a governare il cambiamentoCAGLIARI (ITALPRESS) – La Presidente della Regione Sardegna e assessora ad interim della Sanità Alessandra Todde ha partecipato, nella sede Inps di viale Diaz, ai lavori del convegno dedicato alla Ter ... italpress.com Carta giovani Sardegna: per gli under 30 sconti, agevolazioni e opportunità in tutta Europa – Ecco come aderire Il nuovo triennio del progetto è stato presentato a Sassari e conta già 12500 attivazioni per le offerte su cultura, viaggi, sport, acquisti e servizi nel c - facebook.com facebook Caffè Corretto, la puntata dell’8 maggio 2026: talassemia in Sardegna, nuove speranze dalla terapia genica x.com