Oggi alle 11 nella chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria di Salerano sul Lambro si svolge l’ultimo viaggio di Sarah e Alexandru. La cerimonia funebre riunisce amici e familiari per dare l’ultimo saluto ai due defunti. La chiesa si riempie di persone che si sono raccolte in silenzio per ricordare i loro cari, in un momento di commozione condivisa.

Oggi alle 11 a Salerano sul Lambro, nella chiesa della Purificazione della beata vergine Maria, verrà tributato l’ultimo saluto ai due fidanzati morti il 2 maggio a Tribiano, sulla strada comunale 704, dopo aver perso il controllo dello scooter sul quale viaggiavano ed essere precipitati in un fossato. Le esequie di Sarah Ernani, 24enne di Salerano sul Lambro, e del 25enne Alexandru Ichim, di Mulazzano, da un anno e mezzo conviventi a Tribiano, saranno celebrate insieme, per volere delle rispettive famiglie. Un rito comune per ricordare due giovani che condividevano una quotidianità fatta di sogni e progetti, e la cui improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto tre intere comunità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sarah e Alexandru: ultimo viaggio insieme

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