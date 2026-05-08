Santissimo Salvatore e Tuscia fantasy | orari percorsi viabilità e parcheggi per residenti
Nel centro storico di Viterbo sono in programma due eventi nel weekend: la celebrazione religiosa del Santissimo Salvatore e la manifestazione fantasy chiamata Tuscia fantasy. Sono stati comunicati gli orari, i percorsi, le indicazioni sulla viabilità e le aree di parcheggio dedicate ai residenti. Le strade interessate saranno chiuse o modificate per consentire lo svolgimento delle attività e garantire la sicurezza di partecipanti e cittadini.
Nuovo fine settimana di eventi nel centro storico di Viterbo, tra la Festa del Santissimo Salvatore e il Tuscia fantasy. Si parte alle 15 di sabato 9 maggio con il via, tra piazza dei Caduti, della Repubblica e via Marconi, della seconda edizione del Tuscia fantasy: fino a domenica 10 stand.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie correlate
Gigi D’Alessio al PalaRescifina, cambia la viabilità: strade chiuse, parcheggi e percorsi obbligati per il doppio concertoMessina si prepara al doppio appuntamento musicale con Gigi D’Alessio e la tournée “Gigi Palasport”, in programma il 24 e 25 aprile al PalaRescifina,...
Leggi anche: Il Tuscia fantasy lascia San Pellegrino, festival trasferito al Sacrario
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Festa del Santissimo Salvatore a Viterbo: processione con buoi, mercato medievale e angolo delle torture; Festa del SS Salvatore, Viterbo torna al Medioevo tra fede e storia; Festa Santissimo Salvatore, sabato 9 maggio la solenne processione. Attenzione alla viabilità; La città rievoca il Santissimo Salvatore.
Processione per la Festa del Santissimo Salvatore, attenzione alla viabilitàLa solenne processione partirà alle ore 18,40 da piazza Santa Maria Nuova NewTuscia – VITERBO – Festa del Santissimo Salvatore, proseguono gli appuntamenti previsti dal programma per l’edizione 2026. newtuscia.it
L’enigma dell’angelo con la spada nell’icona del Santissimo Salvatore: chi è?L'enigma dell'angelo con la spada nell'icona del Santissimo Salvatore: chi è?. Viterbo - In occasione della festa del Ss. Salvatore, un’analisi iconografica del trittico ritrovato dai bifolchi nel 128 ... tusciaweb.eu
Cava, cerimonia alla chiesa del Santissimo Salvatore a Passiano per la restituzione - da parte dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Napoli - di una scultura lignea trafugata oltre 40 anni fa. salernonotizie.it - facebook.com facebook