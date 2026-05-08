Santa Rosa il corteo compie 50 anni e diventa manifestazione storica | nuovi abiti e arriva il priore del ' 700 | FOTO

Il corteo storico di Santa Rosa celebra il suo cinquantesimo anniversario nel 2026, trasformandosi in una manifestazione di rilievo. Per questa occasione, sono previsti nuovi abiti che richiamano le tradizioni antiche e l’arrivo del priore del XVIII secolo. La manifestazione cambierà aspetto rispetto alle edizioni precedenti, puntando su un restauro dei costumi e un allestimento più ricco e curato, con l’obiettivo di valorizzare la storia del corteo.

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Il corteo storico di santa Rosa cambia volto per festeggiare il suo primo mezzo secolo di vita. L'edizione del 2026 non sarà una semplice ricorrenza, ma porterà in strada una vera rivoluzione estetica che parte dal recupero degli antichi costumi. Grazie a un lavoro di ricerca sulle fonti del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate La manifestazione per la Flotilla diventa corteo e arriva in piazza UnitàIl presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla diventa un corteo e si trasferisce da piazza Ponterosso a piazza Unità, davanti alla Prefettura. "Festeggiamo 50 anni chiudendo per inseguire nuovi sogni": cala il sipario sulla storica boutique d'abbigliamentoNon è la crisi a dettare la parola fine, ma la voglia di scegliere un futuro diverso. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Presentato il progetto di riqualificazione del corteo storico di Santa Rosa (VIDEO); A San Pellegrino in Fiore 2026 c'è tutto il cuore di Viterbo: dalla rosa al medioevo | VIDEO e FOTO; Savigliano aderisce al Giro d’Italia per la Pace; Oggi lo sciopero generale. Corteo alle 9 da via San Faustino. Presentato il progetto di riqualificazione del corteo storico di Santa Rosa (VIDEO) - TusciaTimes.eu (.it) facebook All’ospedale Santa Rosa introdotta la tecnica Holep per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna Procedura mininvasiva con laser ad olmio: meno sanguinamento, ricoveri più brevi e recupero più rapido per i pazienti asl.vt.it/news/595 @SaluteLazio @R x.com