A Santa Marta si stanno riunendo rappresentanti di 57 paesi per discutere la roadmap per un futuro senza combustibili fossili. Durante l'incontro, vengono poste domande su come questi paesi possano ridurre la dipendenza da petrolio e gas naturale. Gli scienziati presentano strategie concrete per abbandonare le fonti di energia fossile e favorire alternative più sostenibili. L’evento si concentra sulle politiche e le misure pratiche da adottare.

? Domande chiave Come possono 57 Paesi superare la dipendenza dai combustibili fossili?. Quali strategie concrete propongono gli scienziati per abbandonare petrolio e gas?. Perché l'instabilità geopolitica rende oggi insicura l'economia basata sugli idrocarburi?. Cosa prevede il nuovo piano per integrare sindacati e governi nella transizione?.? In Breve 400 esperti accademici collaborano per piani tecnici di abbandono carbone, gas e petrolio.. 26 aprile movimenti sociali hanno redatto People’s Declaration e testo sindacale.. Colombia e Paesi Bassi guidano il tavolo per superare instabilità geopolitiche e prezzi.. Prossimo incontro di pianificazione previsto presso l'Isola di Tuvalu con l'Irlanda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Marta: 57 Paesi riuniti per la roadmap post-fossile

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