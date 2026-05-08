A Santa Giustina in Colle, il sindaco ha annunciato la nomina di due giovani alla guida delle nuove deleghe strategiche del comune. Si tratta di Marconato e Bardellone, chiamati a occuparsi di settori fondamentali per lo sviluppo locale. La scelta mira a rafforzare l’amministrazione con figure emergenti, senza specificare ancora le aree di competenza assegnate ai due incarichi. La decisione segna un passo importante nel percorso di rinnovamento amministrativo.

? Punti chiave Chi sono i due giovani scelti per guidare il futuro del comune?. Quali nuove deleghe strategiche riceveranno Marconato e Bardellone?. Come cambierà la gestione del territorio e dell'energia con questi decreti?. Perché il sindaco ha deciso di puntare tutto sul ricambio generazionale?.? In Breve Decreto 9 del 9 marzo 2026 nomina Federico Marconato vicesindaco con deleghe tecniche.. Decreto 14 del 27 aprile 2026 assegna a Emma Bardellone l'assessorato energia ed eventi.. Marconato gestisce agricoltura, manutenzione territorio, decoro urbano, informatica e turismo locale.. Bardellone integra le competenze da consigliera comunale 2024 nelle nuove funzioni assessoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Giustina in Colle: Giacomazzi punta su Marconato e Bardellone

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