Sansepolcro | via ai cantieri nel San Paolo per la nuova mobilità

A Sansepolcro sono iniziati i lavori di riqualificazione nel quartiere San Paolo, con l’obiettivo di migliorare la mobilità tra questa zona e il centro cittadino. I cantieri riguardano la ristrutturazione delle strade e delle infrastrutture di collegamento, rendendo più agevoli gli spostamenti. I fondi utilizzati sono stati stanziati attraverso un finanziamento specifico destinato a interventi di miglioramento urbano.

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? Punti chiave Come cambieranno i percorsi tra il San Paolo e il centro?. Quali fondi finanziano esattamente i nuovi lavori nel quartiere?. Dove verranno installati i nuovi sistemi di segnaletica intelligente?. Chi beneficerà concretamente delle nuove rampe e dei marciapiedi?.? In Breve Regione Toscana e Comune stanziano 120 mila euro per nuovi camminamenti e rampe.. USL e Comune finanziano 60 mila euro per il tratto Via XIX Marzo-Porta Romana.. L'assessore Riccardo Marzi punta all'autonomia di anziani e persone con disabilità motorie.. Interventi includono segnaletica avanzata per il wayfinding e adeguamento marciapiedi in Viale Barsanti.. I cantieri per la nuova mobilità nel quartiere San Paolo di Sansepolcro inizieranno nei prossimi giorni con un investimento complessivo che vede coinvolti fondi regionali, comunali e della USL.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sansepolcro: via ai cantieri nel San Paolo per la nuova mobilità Notizie correlate Dal San Donato ai palchi rap: la nuova vita di Paolo Rotelli? Cosa scoprirai Come può un manager ospedaliero trasformarsi in un rapper francese? Perché ha scelto proprio il genere rap per reinventarsi? Quali... Leggi anche: Nuova chiesa ai Romiti, prima messa nella Domenica delle Palme: verso l’intitolazione a San Paolo VI