Un gruppo di professionisti ha espresso preoccupazioni riguardo a un bando da 67 milioni destinato alla sanità pubblica, sottolineando che potrebbe rappresentare un rischio per i pazienti. Si sono poste domande sulla possibile influenza dell'esternalizzazione sulla qualità delle cure nelle strutture di Vaprio e Rozzano. Inoltre, si è evidenziato come il bando possa vincolare il settore pubblico per un periodo di otto anni.

? Domande chiave Come influirà l'esternalizzazione sulla qualità delle cure a Vaprio e Rozzano?. Perché il bando vincola la sanità pubblica per ben otto anni?. Chi pagherà le conseguenze della fuga degli infermieri dalla Lombardia?. Quali rischi reali corrono i pazienti con la gestione privata dei servizi?.? In Breve Bando da 67 milioni per 96 mesi tra Vaprio e Rozzano. Carmela Rozza denuncia fuga infermieri e sottofinanziamento sanitario lombardo. Associazioni chiedono audizione urgente all'assessore Guido Bertolaso. Tavolo Melegnano Martesana in Salute nato lo scorso ottobre. Il Tavolo Melegnano Martesana in Salute contesta il bando per l’affidamento dei servizi clinici presso gli ospedali di Vaprio e Rozzano, che coinvolge oltre 67 milioni di euro per un periodo di otto anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, il Tavolo contro il bando da 67 milioni: “Rischio per i pazienti

USA : Sans assurance, condamnés Le scandale du système de santé américain - Documentaire - RTS

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