Il Partito Democratico ha segnalato un calo del 60% delle prestazioni monitorate nella sanità a Pescara, mentre a Teramo i numeri sono rimasti invariati. La differenza tra le due città solleva interrogativi sulla trasparenza e sui dati forniti dalla Asl di Chieti e L'Aquila, che risultano privi di aggiornamenti recenti. La questione riguarda principalmente le modalità di raccolta e diffusione delle informazioni sanitarie nelle zone interessate.

? Domande chiave Perché i dati di Pescara crollano mentre quelli di Teramo restano stabili?. Cosa nasconde il vuoto informativo della Asl di Chieti e L'Aquila?. Come è possibile un calo del 60% delle prestazioni monitorate?. Chi deve spiegare la discrepanza tra i flussi informativi regionali?.? In Breve Prestazioni Pescara gennaio-marzo 2026 scese da 40.994 a 16.234 unità rispetto al 2024.. Dati Asl Chieti mancanti dal settembre 2025 e Asl L'Aquila da gennaio 2026.. Asl Teramo mostra stabilità con incremento del 2,07% nel primo trimestre 2026.. Circolo Giuseppe Di Vittorio contesta gestione flussi informativi sanitari regionali dal 2012.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, il Pd denuncia: -60% di prestazioni monitorate a Pescara

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