Una nuova interrogazione riguarda i 52 milioni di euro destinati alla sanità e all'università a Taranto. La questione è stata sollevata in seguito a una comunicazione ufficiale, senza indicare se siano stati spesi o meno. La discussione si concentra sulla destinazione e sull’utilizzo di queste risorse pubbliche, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sugli eventuali sviluppi.

Tarantini Time Quotidiano Nuova presa di posizione sul tema sanità e formazione universitaria a Taranto. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini interviene sull’utilizzo dei fondi destinati al potenziamento del Dipartimento biomedico ionico e del corso di laurea in Medicina. “È assolutamente necessario fare chiarezza sull’impiego dei fondi per Università e sanità destinati al territorio tarantino. Al centro vi è lo stato di attuazione del finanziamento di 52 milioni di euro (stanziato con la Legge Regionale n. 37 del 29 dicembre 2023) previsto per potenziare il Dipartimento biomedico ionico e il corso di laurea in Medicina attraverso il reclutamento di docenti e personale sanitario”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sanità e Università a Taranto, Perrini (FdI): “Che fine hanno fatto i 52 milioni?”

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