Il governo ha approvato un provvedimento che permette l'apertura immediata di nuove strutture sanitarie senza la previa esecuzione dei controlli tecnici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La decisione solleva interrogativi sulla gestione dei pazienti in assenza di verifiche e sulla responsabilità legale in caso di danni derivanti da strutture non collaudate. Le norme entreranno in vigore senza dover attendere le procedure di collaudo.

? Domande chiave Come verranno gestiti i pazienti se i controlli tecnici falliscano?. Chi risponderà legalmente dei danni subiti nelle strutture non collaudate?. Perché il governo ha deciso di sospendere i sopralluoghi preventivi?. Cosa accadrà se le verifiche postume rivelino carenze strutturali gravi?.? In Breve Autorità hanno dodici mesi per verificare requisiti dopo l'apertura delle strutture.. Scadenza critica per evitare il definanziamento Missione 6 Pnrr a giugno 2026.. La deputata Ricciardi critica la modifica al D.Lgs. 5021992 senza confronto.. Dossier Servizi Studi Camera e Senato del 4 maggio evidenzia vuoti normativi.. Il Senato ha approvato l’articolo 6-bis del decreto Commissari, che permette l’apertura immediata di strutture sanitarie finanziate dal Pnrr senza i preventivi sopralluoghi tecnici sulle norme di sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità e Pnrr: via libera immediato alle strutture senza controlli

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