Un'importante figura di una giurista di Ariano Irpino è stata recentemente premiata a Madrid con un'onorificenza. Nel frattempo, il governo spagnolo ha annunciato l'intenzione di presentare un ricorso presso l'Unione Europea, sfruttando un regolamento comunitario, in risposta a una questione legale con gli Stati Uniti. Questa mossa segna un passo significativo nelle relazioni tra i due paesi e nel contesto delle normative europee.

? Punti chiave Chi è la giurista di Ariano Irpino premiata da Madrid?. Come può la Spagna usare il regolamento europeo contro Washington?. Perché la Commissione Europea deve decidere sul futuro della giustizia globale?. Quali conseguenze avrà questo precedente per la sovranità giuridica dell'Unione?.? In Breve Sánchez invia richiesta Commissione europea il 6 maggio 2026 per attivare regolamento 227196.. La normativa mira a proteggere Albanese e magistrati CPI dalle sanzioni Washington.. La controversia nasce dai rapporti della funzionaria ONU sulla situazione a Gaza dal 2022.. Madrid aveva già riconosciuto lo Stato di Palestina insieme a Irlanda e Norvegia nel 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sánchez sfida gli USA: onorificenza ad Albanese e ricorso all’UE

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