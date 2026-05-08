A San Giovanni, la giocatrice turca Adelusi si prepara a confrontarsi con il sistema di Bellano, portando con sé un’esperienza internazionale significativa. La sua presenza potrebbe influenzare le dinamiche della squadra locale, mettendo in evidenza alcune aree tecniche da migliorare immediatamente. La partita rappresenta un momento importante per valutare come la nuova arrivata possa integrarsi e adattarsi alle richieste del campionato.

?? Punti chiave Come influirà l'esperienza turca di Adelusi sul sistema di Bellano? Quali sono i limiti tecnici che la giocatrice deve limare subito? Perché il legame con il coach è stato decisivo per l'acquisto? In che modo il binomio Adelusi-Morello cambierà l'attacco di San Giovanni??? In Breve Adelusi ha vinto argento mondiale Under 21 nel 2023 e l'Europeo Under 22 nel 2024. La giocatrice ha militato in Turchia con Türk Hava Yollari e Besiktas Istanbul. Il tecnico Massimo .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giovanni, arriva l’opposta turca: Adelusi punta al massimo livello

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