San Cesareo profumi di lusso e AirPods finti nel bagagliaio | sequestrata merce contraffatta e denunciato un 45enne

Le forze dell'ordine hanno sequestrato un carico di merce contraffatta nel corso di un intervento a San Cesareo. Nel bagagliaio di un’automobile sono stati trovati profumi di lusso e auricolari wireless falsi. Un uomo di 45 anni è stato denunciato per aver tentato di mettere in circolazione prodotti contraffatti, tra cui articoli di marca e dispositivi hi-tech. L’operazione ha portato al fermo di questa merce destinata alla vendita illegale.

Il business della contraffazione viaggiava nel bagagliaio di un'automobile. A stroncare il commercio illecito di profumi e prodotti hi-tech contraffatti sono state le Fiamme Gialle, che hanno intercettato un carico di merce falsa pronta per essere immessa sul mercato a ridosso di una struttura.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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