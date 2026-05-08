Sampdoria striscione della Sud contro Dossena | riaffiora il 2002
Nella partita di ieri, uno striscione esposto dalla curva sud ha attirato l’attenzione dei tifosi, richiamando la vicenda di Antonino Pane del 2002. La tensione tra la tifoseria e l’allenatore si è riaccesa a seguito di alcune dichiarazioni e comportamenti ritenuti offensivi da parte di Dossena. La presenza dello striscione è stata interpretata come un richiamo diretto a quell’episodio passato, alimentando il dibattito tra i supporter.
? Punti chiave Perché lo striscione della Sud richiama proprio la vicenda di Antonino Pane?. Chi ha scatenato la tensione tra la curva e Dossena?. Cosa rivela il riferimento al 2002 sulla gestione della Sampdoria?. Come reagisce Dossena alle accuse mosse dai tifosi nei vicoli?.? In Breve Riferimento al 2002 e alla denuncia di Riccardo Garrone contro Dossena e Pane.. Sentenza di primo grado 2008 prevedeva otto mesi di reclusione per Dossena.. Condanne per coimputati Pane, Gagliardi e Stagni di un anno di reclusione.. Striscione apparso in Via del Piano a pochi passi dallo stadio Ferraris.. In Via del Piano a Genova, proprio a pochi passi dalle mura dello stadio Ferraris, è apparso uno striscione della Sud che scaglia un attacco diretto verso Dossena.🔗 Leggi su Ameve.eu
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