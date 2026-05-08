Nella partita di ieri, uno striscione esposto dalla curva sud ha attirato l’attenzione dei tifosi, richiamando la vicenda di Antonino Pane del 2002. La tensione tra la tifoseria e l’allenatore si è riaccesa a seguito di alcune dichiarazioni e comportamenti ritenuti offensivi da parte di Dossena. La presenza dello striscione è stata interpretata come un richiamo diretto a quell’episodio passato, alimentando il dibattito tra i supporter.

? Punti chiave Perché lo striscione della Sud richiama proprio la vicenda di Antonino Pane?. Chi ha scatenato la tensione tra la curva e Dossena?. Cosa rivela il riferimento al 2002 sulla gestione della Sampdoria?. Come reagisce Dossena alle accuse mosse dai tifosi nei vicoli?.? In Breve Riferimento al 2002 e alla denuncia di Riccardo Garrone contro Dossena e Pane.. Sentenza di primo grado 2008 prevedeva otto mesi di reclusione per Dossena.. Condanne per coimputati Pane, Gagliardi e Stagni di un anno di reclusione.. Striscione apparso in Via del Piano a pochi passi dallo stadio Ferraris.. In Via del Piano a Genova, proprio a pochi passi dalle mura dello stadio Ferraris, è apparso uno striscione della Sud che scaglia un attacco diretto verso Dossena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sampdoria, striscione della Sud contro Dossena: riaffiora il 2002

Notizie correlate

Leggi anche: “La Salernitana non è il vostro palco elettorale”: nuovo striscione della Curva Sud Siberiano

La Sampdoria blinda il suo chef stellato: menù d'autore preparato da un figlio della SudC’è chi la maglia ce l’ha tatuata sulla pelle e chi, come Marco Visciola, la porta con orgoglio persino sul palco della Guida Michelin.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sampdoria, la Sud risponde a Dossena con uno striscione. Lui controreplica con fairplay: Il problema non sono i tifosi; Sampdoria, vittoria e salvezza. Lombardo eroe, Tey e Walker contestati e invitati ad andare via; La Sampdoria batte il Sudtirol. E' salvezza matematica in B; Vincono Lombardo e i tifosi, Samp salva.

Sampdoria, la Sud risponde a Dossena con uno striscione. Lui controreplica con fairplay: Il problema non sono i tifosiDossena, chi voleva Pane oggi getta letame. La Sud. Lo striscione è apparso in Via del Piano, a Genova, a pochi passi dallo ... telenord.it

Sampdoria, Massimiliano Lussana: nella contestazione avrei aggiunto qualche altra foto…Massimiliano Lussana ha analizzato la recente presa di posizione dei tifosi della Sampdoria nei confronti di Walker e Fredberg ... clubdoria46.it

Gli unici Paesi a esserci riusciti prima erano stati: nel 2023 con Inter, Roma e Fiorentina nel 1994 con Milan, Parma e Inter nel 1993 con Milan, Parma e Juventus nel 1990 con Milan, Sampdoria e Juventus/Fiorentina nel 1989 con Milan, Sa x.com

PROBABILE FORMAZIONE #Reggiana - #Sampdoria, Attilio #Lombardo in emergenza: ultimo ballo per Massimo #Coda. Tutte le scelte #Samp #SerieBkt - facebook.com facebook