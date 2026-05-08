Matteo Salvini ha visitato il padiglione russo alla Biennale di Venezia, una presenza che ha attirato l'attenzione. La visita si è svolta in un momento in cui il padiglione russo ha suscitato molte discussioni. La presenza del politico italiano in questa sede si è distinta da una semplice visita culturale, suscitando reazioni e interpretazioni nel mondo dell’arte e della politica. La visita ha anche catturato l’interesse di figure di rilievo internazionale.

La visita di Matteo Salvini al padiglione russo della Biennale di Venezia non può essere liquidata come una normale tappa culturale, una passeggiata tra opere d’arte, un gesto di curiosità istituzionale o una difesa astratta della libertà artistica. In un tempo normale, forse, sarebbe perfino ragionevole sostenere che la cultura russa non debba essere confusa con il Cremlino e che nessuna grande tradizione artistica possa essere cancellata per decreto. Ma questo non è un tempo normale. La Russia è il Paese che ha invaso l’Ucraina, che continua a usare la guerra come strumento di potenza e che cerca in ogni spazio internazionale una forma di legittimazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Salvini al padiglione russo, la foto che Putin aspettava

SALVINI FA FINTA DI NON SAPERE PUTIN

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