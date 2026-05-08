saluto a Mario Damiani commercialista e prof universitario di prestigio

È scomparso all'età di 86 anni Mario Damiani, noto commercialista e professore universitario. Lascia le figlie Paola e Patrizia, il genero Aldo, le nipoti Gaia e Noemi e le sorelle Anna e Silvana.

All’età di 86 anni, Damiani se n’è andato lasciando le figlie Paola e Patrizia, il genero Aldo, le nipoti Gaia e Noemi, le sorelle Anna e Silvana. Originario di Pescina, laureato in Economia e commercio alla Sapienza, Damiani ha svolto l’attività professionale a Pescara ed è stato professore titolare della cattedra di Diritto tributario e societario all’università Telematica Leonardo da Vinci e professore straordinario di diritto tributario nella Università degli Studi Lum Jean Monnet di Bari. Autore di numerose pubblicazioni su riviste e quotidiani specializzati, dal 1998 al 2007 è stato presidente e vice del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, nonché coordinatore della ricerca scientifica del centro studi e della Fondazione Aristeia del consiglio nazionale.🔗 Leggi su Citypescara.com

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