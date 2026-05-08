Saludecio protagonista della filatelia italiana | arriva il francobollo per Santo Amato Ronconi

Da venerdì, Poste Italiane lancerà un nuovo francobollo dedicato a Santo Amato Ronconi, in occasione dell’800° anniversario della nascita. L’emissione avviene su autorizzazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy e fa parte della serie dedicata alle eccellenze del patrimonio culturale italiano. La stampa del francobollo rappresenta un contributo alla filatelia italiana e sarà disponibile a partire dalla data indicata.

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