Saludecio protagonista della filatelia italiana | arriva il francobollo per Santo Amato Ronconi
Da venerdì, Poste Italiane lancerà un nuovo francobollo dedicato a Santo Amato Ronconi, in occasione dell’800° anniversario della nascita. L’emissione avviene su autorizzazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy e fa parte della serie dedicata alle eccellenze del patrimonio culturale italiano. La stampa del francobollo rappresenta un contributo alla filatelia italiana e sarà disponibile a partire dalla data indicata.
Poste Italiane comunica che da venerdì (8 maggio) verrà emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a Santo Amato Ronconi nell’800° anniversario della nascita, relativo al valore.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Valconca in festa per Santo Amato Ronconi: eventi e iniziative per gli 800 anni dalla nascitaI festeggiamenti per gli 800 anni dalla nascita di Santo Amato Ronconi hanno inizio.
Gioia nella musica italiana, l’amato cantante presto papà. Tutti pazzi per il pancione della moglieLa dolce attesa sta per arrivare al traguardo e l’emozione cresce giorno dopo giorno.
Contenuti utili per approfondire
Lo spirito francescano in Romagna per gli 800 anni dalla nascita del Santo Amatohttps://www.icaroplay.it/programmi/lo-spirito-francescano-in-romagna-per-gli-800-anni-dalla-nascita-del-santo-amato/ I festeggiamenti per l'VIII Centenario dalla nascita di Santo Amato Ronconi hanno i ... msn.com
La Valconca celebra il ‘suo’ santoUn’intera vallata è in festa per l’ottavo centenario dalla nascita di santo Amato Ronconi, patrono di Saludecio. Il santo pellegrino, in vita terziario francescano, si è recato 4 volte a piedi a Santi ... ilrestodelcarlino.it