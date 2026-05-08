Salto in alto | la tredicenne Gatti eguaglia il record regionale

Una ragazza di tredici anni ha eguagliato il record regionale nel salto in alto, precedentemente stabilito nel 2009. Durante una competizione recente, ha superato di un centimetro il limite stabilito in passato, portando a casa il risultato che le permette di condividere il primato. La giovane atleta si è distinta per le sue doti tecniche e per la capacità di raggiungere un risultato che non si vedeva da oltre dieci anni.

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? Domande chiave Chi è la sportiva che ha pareggiato il primato del 2009?. Come ha fatto a superare di un centimetro il vecchio record?. Quale staff tecnico ha preparato questa giovane promessa di Nettuno?. Cosa prevede il percorso agonistico della ragazza dopo questo successo?.? In Breve Misura di 1.61 metri eguaglia il primato di Erika Furlani del 2009.. L'atleta rappresenta l'Atletica Genzano e il tecnico Rodolfo Silvestri.. Risultato ottenuto ieri pomeriggio durante i campionati studenteschi a Rieti.. Traguardo raggiunto presso il campo sportivo dei Salesiani.. La tredicenne Giorgia Gatti ha eguagliato il record regionale Under 13 nel salto in alto con una misura di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salto in alto: la tredicenne Gatti eguaglia il record regionale Notizie correlate Campani vola in alto. Salto da record italianoUn salto straordinario quello di Andrea Campani che intanto gli ha consentito di vincere il titolo di campione italiano nella categoria allievi. La tettoia che cede, il salto nel vuoto: tragedia all’ex Zucchi, tredicenne in fin di vitaCasorezzo (Legnano), 30 marzo 2026 – Un pomeriggio che doveva essere un’avventura, un’esplorazione tra ruderi e silenzi, si è trasformato in un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: WISE - Sport Events Management; Atletica leggera – Rigoletto: Cadetti e Assoluti in evidenza. Girelli show nel salto in alto; Atletica, Sioli riparte da 2,24 all'esordio nel salto in alto a Cogliate; Il Triveneto Meeting annuncia altri big: 800, salto in alto e 100 metri, arrivano le stelle. Giorgia Gatti, atleta di Nettuno, eguaglia il record regionale di salto in alto Under 13 ai campionati studenteschi a RietiGiorgia Gatti, atleta di Nettuno, eguaglia il record regionale di salto in alto Under 13 ai campionati studenteschi a Rieti - ... ilgranchio.it Atletica leggera – Rigoletto: Cadetti e Assoluti in evidenza. Girelli show nel salto in altoMANTOVA Fine settimana di grandi soddisfazioni per l’Atletica Rigoletto, dai giovani della categoria Cadetti fino al settore Assoluti. Sulla pista di ... vocedimantova.it Pronti a fare un salto nel futuro Autoclub ti invita a un evento esclusivo dedicato alla preview della nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid. Un mix perfetto di tecnologia, stile e puro divertimento. Save the Date: giovedì 14 maggio dalle 18:30 Showroom Auto - facebook.com facebook Il salto - la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #madia #italiaviva #satira #vignetta #natangelo #pd x.com